Lo scorso 30 settembre, il MiTE ha firmato il decreto con le prescrizioni per gli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, che sono destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di elettricità. In particolare il testo, allegato in basso e prossimo alla pubblicazione in Gazzetta, individua in quali casi […]

Potrebbe interessarti anche: