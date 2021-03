Alcuni dati sul potenziale sfruttabile delle rinnovabili ci aiutano a considerare fattibile il processo di decarbonizzazione del sistema elettrico. Non certo la sua velocità, ma che le condizioni, almeno in teoria, ci sarebbero per un notevole apporto di elettricità pulita. A tal proposito in questi anni sono state fatte diverse stime sulla superficie delle strutture […]

