Arrivano le prime modifiche al Testo integrato delle connessioni attive (Tica) disposte dall’Autorità per l’energia, che puntano a semplificare le procedure per connettere gli impianti a fonti rinnovabili di piccole dimensioni per la generazione distribuita. Sono modifiche, si legge nella delibera 361/2023 dell’Arera, di “immediata attuazione anche con riferimento agli iter di connessione in corso” […]

Potrebbe interessarti anche: