È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 91/2022 per la conversione del decreto legge 50/2022, cosiddetto decreto Aiuti, che contiene una serie di misure molto importanti per il settore energetico e ambientale. Proprio la conversione del decreto Aiuti ha innescato le critiche del Movimento 5 Stelle contro il governo, tanto da spingere il premier, […]

Potrebbe interessarti anche: