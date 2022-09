Con una nuova risoluzione datata 6 settembre 2022, l’Agenzia delle entrate rivede l’interpretazione data in precedente in materia di Iva sul gas: l’aliquota al 5% sul gas impiegato per usi civili e industriali, decisa dal Governo nell’autunno 2021 e poi sempre prorogata, si applica sull’intera fornitura. L’analisi dei dettagli forniti in merito alle modalità di […]

