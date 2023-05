Prezzi in netta diminuzione in questi mesi, domanda piatta nel 2023 ma con tante incertezze, leggero aumento delle forniture di Gnl, ulteriore crollo degli approvvigionamenti dalla Russia: queste le principali tendenze per il mercato globale del gas approfondite dall’Agenzia internazionale dell’energia nel Gas Market Report Q2 2023. La Iea per prima cosa osserva che il […]

