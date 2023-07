Transizione energetica non significa esclusivamente un ricorso massiccio all’efficienza e alle fonti rinnovabili, ma è un concetto sicuramente più ampio che include un ripensamento più complessivo del paradigma della società in materia di energia. In questo contesto, i vettori energetici sono senza dubbio un elemento che, se non al centro del dibattito, riveste un’importanza non […]

