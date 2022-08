Il Senato, nella seduta di ieri, martedì 2 agosto, ha approvato in via definitiva in terza lettura il ddl Concorrenza 2021 con 161 voti favorevoli, 21 contrari e 2 astenuti, senza altre modifiche rispetto al testo trasmesso a fine luglio dalla Camera. Vediamo le principali novità che riguardano il settore energetico: la cosiddetta regionalizzazione delle […]

Potrebbe interessarti anche: