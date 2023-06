Il Gse ha realizzato un webinar per illustrare le nuove funzionalità per la gestione delle Garanzie di Origine relative alle movimentazioni GO di emissione, trasferimento e annullamento sul nuovo sistema Certigy, a cui si accede dalla voce “Gestione Garanzie di Origine” del Portale GO. Di seguito riportiamo il video integrale, sotto la scaletta: Introduzione […]

