Il Gse ha pubblicato l’esito della sessione d’asta del 20 ottobre 2022 per l’assegnazione delle Garanzie d’Origine (deliberazione dell’Autorità per l’Energia ARG/elt 104/11). Nel complesso, sono stati assegnati 5.431.242 titoli nella disponibilità del Gse, relativi alla produzione da gennaio a luglio 2022. Di questi, 2.829.283 GO sono per l’energia solare. Di seguito la tabella: Si […]

Potrebbe interessarti anche: