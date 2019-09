Assegnati 7.619.084 di titoli relativi alla produzione da gennaio a luglio 2019.

Il GSE ha reso noto sul proprio sito l’esito della sessione d’asta del 20 settembre 2019 per l’assegnazione delle Garanzie d’Origine. Sono stati assegnati 7.619.084 di titoli nella disponibilità del GSE, relativi alla produzione da gennaio a luglio 2019: Ricordiamo che la prossima sessione d’asta per l’assegnazione delle GO nella disponibilità del GSE relative all’anno […]

