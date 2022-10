Nella sessione d’asta del 20 ottobre 2022, saranno offerti 5.431.569 titoli GO relativi alla produzione da gennaio a luglio 2022. A renderlo noto è il Gse con una comunicazione rivolta agli operatori ammessi alle procedure concorrenziali. Di seguito la tabella con il dettaglio: Come previsto dalle “Procedure concorrenziali per l’assegnazione delle garanzie d’origine nella disponibilità […]

Potrebbe interessarti anche: