Entro oggi, 15 gennaio, ciascun operatore ammesso deve rilasciare una garanzia e, contestualmente notificare l'ammontare del deposito, pena esclusione dalle procedure concorrenziali.

Nella sessione d’asta del 20 gennaio 2020, agli operatori ammessi a partecipare alle procedure concorrenziali (deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 104/11) saranno offerti i seguenti titoli GO: A renderlo noto è il GSE con una news pubblicata sul proprio sito. Il Gestore ha inoltre specificato che i titoli GO oggetto d’asta […]

Potrebbe interessarti anche: