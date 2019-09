Gli operatori dovranno rilasciare la garanzia e notificare l'ammontare del deposito entro le 10 del 17 settembre.

Il GSE ha pubblicato sul proprio sito i titoli GO che verranno offerti nella sessione d’asta del 20 settembre 2019: I titoli oggetto d’asta – chiarisce il Gestore in una nota stampa – sono relativi alla produzione da gennaio a luglio 2019 degli impianti nella titolarità del GSE. Come previsto dalle “Procedure concorrenziali per l’assegnazione […]

