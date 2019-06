I titoli GO oggetto d'asta sono relativi alla produzione da gennaio ad aprile 2019 degli impianti nella titolarità del GSE.

Il GSE, con una nota sul proprio sito, informa gli operatori ammessi a partecipare alle procedure concorrenziali (deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 104/11) che, nella sessione d’asta del 20 giugno 2019, saranno offerti i seguenti titoli GO: I titoli GO oggetto d’asta sono relativi alla produzione da gennaio ad aprile 2019 […]

