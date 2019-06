Garanzia di Origine: come funziona e le movimentazioni nel 2018

Torniamo sulla Garanzia di Origine (GO) che attesta l’origine rinnovabile della produzione di energia elettrica. Come funziona il mercato in Italia e quali sono stati i dati degli ultimi anni. Notevole la crescita nel 2018.

Autore