Per gli impianti fotovoltaici con moduli non correttamente certificati slitta il termine per la presentazione al Gse dell’istanza integrativa per il riconoscimento o aggiornamento della percentuale di decurtazione della tariffa incentivante: era fissato al 30 giugno 2020 ma è prorogato al 31 agosto 2020, come già comunicato dal Gestore nell’elenco delle proroghe aggiornato a fine maggio. […]

