L’innalzamento a 10 MW della soglia per la verifica di assoggettabilità alla Via degli impianti fotovoltaici, introdotto dal cosiddetto dl Semplificazioni 77/2021, si applica in tutte le aree interessate da impianti a fonti convenzionali, e/o in tutte le aree industriali, anche se non interessano siti di interesse nazionale. Il chiarimento arriva dalla segreteria tecnica del […]

