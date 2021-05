Investimenti in crescita nelle fonti rinnovabili fino a 80 GW di capacità cumulativa nel 2030, stop al carbone, fari puntati su idrogeno verde e biogas: queste le principali direzioni che Engie intende seguire con la sua nuova strategia industriale, presentata dall’amministratrice delegata della società energetica francese, Catherine MacGregor. In linea generale, spiega l’azienda in una […]

Potrebbe interessarti anche: