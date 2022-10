La Regione Friuli Venezia Giulia eroga contributi agli enti pubblici per impianti fotovoltaici e per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili. Il bando (allegato in basso) ha una dotazione finanziaria di 8,5 milioni di euro, da assegnare con contributi in conto capitale nella misura massima dell’80% della spesa ammissibile e per un limite massimo di 500mila euro a domanda. I contributi […]

