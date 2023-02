Anche la Regione Friuli Venezia Giulia seleziona progetti per la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Con deliberazione n.61 del 20/1/2023, la Giunta regionale ha approvato l’Avviso pubblico (allegato in basso) finalizzato alla selezione di progetti relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, dando così attuazione al decreto del MASE, […]

