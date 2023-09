La Regione Friuli Venezia Giulia finanzia progetti di investimento di iniziativa pubblica sovracomunale, anche riguardanti l’ambito energetico. Il bando (allegato in fondo) ha una dotazione finanziaria complessiva di 52.210.000 euro, da distribuire su tre annualità: 32.210.000 euro per l’anno 2023; 10 milioni euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025. I soggetti […]

