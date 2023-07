Apre domani, 6 luglio, il bando della Regione Friuli Venezia Giulia che assegna contributi per l’acquisto e l’installazione di impianti solari termici. Il bando (allegato in basso) è il quarto che attua la legge regionale 2 febbraio 2023, n. 1 “Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili” che stanzia 100 milioni di euro complessivi, […]

