Apre oggi, 7 settembre 2023, il bando della Regione Friuli Venezia Giulia che concede contributi alle aziende agricole per dotarsi di impianti fotovoltaici. Il bando attuativo (allegato in basso) è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1371 del 1° settembre 2023 e ha una dotazione finanziaria complessiva di 10 milioni di euro per […]

