La Francia si prepara a tagliare in maniera retroattiva gli incentivi al fotovoltaico, o almeno ad alcuni impianti. Il ministero francese della Transizione ecologica, come previsto dalla legge di bilancio 2021, ha infatti messo in consultazione i decreti per ridurre le tariffe alle installazioni che hanno avuto accesso all’incentivo dal 2006 al 2010, un momento […]

