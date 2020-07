La vita utile prevista degli impianti fotovoltaici su scala industriale è aumentata nel corso degli anni, mentre le spese di esercizio previste sono diminuite. Sono due delle evidenze più interessanti emerse da una nuova ricerca del Berkeley Lab, intitolata Benchmarking Utility-Scale PV Operational Expenses and Project Lifetimes: Results from a Survey of U.S. Solar Industry […]

Potrebbe interessarti anche: