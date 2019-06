La relazione presentata per la verifica di assoggettabilità alla Via.

Come abbiamo riportato nel nostro recente resoconto da Solar Market Parity Italy 2019, il grande fotovoltaico in Italia si sta muovendo con tanti progetti che stanno iniziando l’iter autorizzativo. La settimana scorsa abbiamo detto dei 35 MW annunciati da Solarplay in Lombardia, quella precedente abbiamo scritto degli 80 MW che Sardinia Green Island vuole fare […]

Potrebbe interessarti anche: