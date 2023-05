Nei primi tre mesi del 2023 è proseguita la crescita del fotovoltaico italiano, osservata nel corso del 2022, superando 1 GW di nuovo installato da gennaio a marzo, come avevamo riportato. Al 31 marzo, in dettaglio, risultano in esercizio in Italia circa 1.329.000 impianti (+8,4% rispetto alla fine del 2022), per una potenza complessiva superiore a […]

Potrebbe interessarti anche: