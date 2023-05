Il Consiglio di Stato ha annullato un provvedimento di diniego di ammissione agli incentivi del IV Conto Energia da parte del Gse sulla base della inidoneità della DIA (denuncia inizio attività) per carenza del titolo paesaggistico. L’annullamento (sentenza n. 4448/2023, allegata in basso), accoglie un ricorso in appello promosso dalla società che ha realizzato l’impianto […]

