I problemi di sicurezza per gli impianti fotovoltaici su tetto sono molto più diffusi di quanto si pensi. Il 97% delle installazioni presenta diversi inconvenienti, secondo le rilevazioni eseguite su oltre 600 impianti solari in 14 Paesi dalla Clean Energy Associates (Cea), una società di consulenza sui temi energetici basata negli Stati Uniti e in […]

Potrebbe interessarti anche: