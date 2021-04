Con una recente sentenza (link in basso), il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di una società, Stn 1, contro il ministero dei Beni culturali, per una vicenda che ha riguardato il progetto di un impianto fotovoltaico da 40 MW nel comune di Aprilia. Il ministero, infatti, nel 2019 si era opposto al via […]

Potrebbe interessarti anche: