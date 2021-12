Non si può ritardare il rilascio di una autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico oltre il termine di 180 giorni per via della sola richiesta di ridurre il numero e la potenza dei pannelli. E se la conclusione tardiva del procedimento, così motivata, rende irrealizzabile il progetto FV perché nel frattempo gli incentivi in conto […]

Potrebbe interessarti anche: