Calano ancora i prezzi del silicio, stabili quelli dei wafer, prosegue la discesa per le celle e anche per i moduli le quotazioni sono in diminuzione. Questa, in estrema sintesi, la fotografia dei prezzi lungo la filiera del fotovoltaico, scattata dalla società di consulenza Energy Trend (dati aggiornati al 21 giugno 2023). Si tratta di […]

Potrebbe interessarti anche: