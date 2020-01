L’accordo di cinque anni siglato tra DXT Commodities e Acciaierie Venete.

Cresce l’interesse delle industrie italiane per l’acquisto a lungo termine di energia elettrica rinnovabile, attraverso la sigla di contratti PPA (Power Purchase Agreement). Così il trader svizzero DXT Commodities ha annunciato un accordo quinquennale con Acciaierie Venete per la fornitura a prezzo fisso di elettricità generata da un impianto fotovoltaico in costruzione in Italia. L’impianto, […]

