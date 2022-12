Mentre si attende ancora il decreto ministeriale con i criteri di dettaglio sulle aree idonee all’installazione di impianti a energie rinnovabili, sono già state identificate aree idonee di default per la collocazione degli impianti, in particolare fotovoltaici. Inoltre sono già stati convertiti in legge vari decreti per la semplificazione delle procedure autorizzative nel nostro Paese. […]

