Se il fotovoltaico in Italia sta andando bene, con 1 GW di potenza aggiunta nel primo trimestre e 386 MW connessi solo a marzo, in Germania va meglio: quella potenza si sta installando quasi ogni mese. Gli ultimi dati della Bundesnetzagentur, l’agenzia per le reti federale tedesca, mostrano infatti (documento in basso) che, con 935 MW connessi a […]

