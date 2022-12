Sensori di colore che identificano la presenza di sporcizia sui moduli fotovoltaici e attivano un sistema di pulizia automatico. È questa la soluzione innovativa sviluppata dai ricercatori dell’Università di Johannesburg, in Sud Africa, e descritta in una recente ricerca (vedi link in fondo a questo articolo). Il sistema rileva lo sporco attraverso sensori di colore […]

Potrebbe interessarti anche: