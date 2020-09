29 Settembre 2020

Ancora progetti di grandi impianti fotovoltaici per la Sardegna, questa volta proposti da un’azienda che ha nel gas e nel petrolio il suo core business, Comoil. La società ha infatti depositato alla Regione l’istanza di verifica di assoggettabilità alla Via (qui sotto) per due impianti, da 62,20 e 44,88 MW nella zona industriale di Macchiareddu, […]