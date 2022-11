Qualora un impianto di produzione esistente, e oggetto di un intervento di adeguamento con eventuale premio forfetario, sia oggetto di un intervento di potenziamento successivo al 30 novembre 2022, per il calcolo della data entro la quale va installato il CCI (controllore centrale di impianto) bisogna tenere in considerazione due date di entrata in esercizio: […]

Potrebbe interessarti anche: