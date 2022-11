Una nuova palizzata sta sorgendo nell’aeroporto di Francoforte. Ma non si tratta di una recinzione per tener fuori uomini o animali, bensì di un nuovo tipo di fotovoltaico che secondo la società Fraport AG, che gestisce lo scalo, è particolarmente adatto per quella situazione. Si tratta di un impianto solare verticale, fatto di pannelli bifacciali […]

Potrebbe interessarti anche: