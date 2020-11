Quali fette di mercato può conquistare il fotovoltaico organico? Secondo un recente studio, le celle solari che utilizzano semiconduttori organici (OSC: Organic Solar Cells), potrebbero diventare la forma più economica per produrre energia elettrica, battendo perfino il fotovoltaico tradizionale al silicio. Al momento però ci sono ostacoli difficili da superare in poco tempo, soprattutto per […]

