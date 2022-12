Dal 1 febbraio 2023 saranno operative le semplificazioni che permettono di usare il cosiddetto modello unico anche per impianti fotovoltaici fino a 200 kW. Arera, con la delibera 674/2022 che trovate in basso, ha infatti aggiornato il Tica (Testo integrato delle connessioni attive) in base alle indicazioni del cosiddetto dl Energia 17/22 e del decreto […]

