L'innovazione studiata al Fraunhofer ISE riduce del 30% il fabbisogno del prezioso metallo.

Celle FV meno costose, perché contengono meno argento e anche più efficienti: questo il risultato delle ricerche che si stanno facendo al Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE di Friburgo (riferimenti in basso). Insieme ai partner industriali del progetto, Koenen GmbH, Murakami Co. Ltd. e il fornitore di prodotti chimici per schermi Kissel + […]

Potrebbe interessarti anche: