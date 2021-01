Dal mercato italiano del fotovoltaico utility scale non incentivato arrivano segnali incoraggianti. Dopo la notizia di 87 MW di FV in market parity ormai in fase di realizzazione in Lazio da parte di EOS Investment Management e Capital Dynamics, oggi arriva l’annuncio della britannica Alta Capital: realizzerà in Italia 9 progetti fotovoltaici di potenza compresa […]

