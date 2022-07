Non si può costruire direttamente un impianto fotovoltaico a terra con una Procedura abilitativa semplificata (Pas), in contrasto o in difformità rispetto a piani attuativi di edificazione esistenti, previsti dalla pianificazione urbanistica. Questo il succo di una recente sentenza del Tar del Friuli (link in basso). Nel caso specifico, una società ha fatto ricorso contro […]

