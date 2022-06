Un modulo fotovoltaico senza cornice sulla parte anteriore, per consentire alla pioggia di lavare via meglio la polvere. Questa l’idea concretizzata dal produttore cinese DAH Solar per il suo pannello “Full Screen” che consentirebbe un aumento della produzione fino all’11,5%, stando test dell’ente certificazione tedesco TÜV Nord citati da DAH stessa. Soprattutto in installazioni ad […]

