Sfatati tre miti in un colpo solo sul funzionamento del fotovoltaico. È quello che i ricercatori dell’Università della Tecnologia di Lappeenranta (LUT), in Finlandia, sostengono di avere fatto, in riferimento a questioni annose come l‘orientamento e il dimensionamento ottimali degli impianti fotovoltaici e la vendita dell’elettricità in eccesso. “I risultati valgono per le condizioni del […]

Potrebbe interessarti anche: