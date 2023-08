Il Renewable Energy Test Center (RETC) ha pubblicato il rapporto PV Module Index 2023, in cui sono stati valutati i moduli fotovoltaici delle principali marche. RETC ha sottoposto i moduli a una serie di stress test accelerati per misurare i seguenti parametri, ognuno dei quali suddiviso in vari sotto-parametri: qualità prestazioni affidabilità I dati comparativi […]

