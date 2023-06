JinkoSolar e Longi Green Energy hanno annunciato in questi giorni la costruzione in Cina di stabilimenti integrati verticalmente per molte decine di GW fotovoltaici, avviando investimenti che potrebbero anche innescare un eccesso di offerta nel medio termine. Jinko investirà 7,87 miliardi di dollari per la costruzione di una fabbrica fotovoltaica da 56 GW nella provincia […]

Potrebbe interessarti anche: