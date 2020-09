Con una capacità totale di 12,3 GW, è l’indiano Adani Green Energy il più grande sviluppatore di fotovoltaico al mondo. Seguono GCL New Energy (7,1 GW), un produttore indipendente di energia solare di Hong Kong, e lo sviluppatore giapponese SB Energy (7 GW), mentre Enel Green Power, molto attiva in tutto il mondo, Latinoamerica in […]

Potrebbe interessarti anche: